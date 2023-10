San Siro | i costi della manutenzione per Milan e Inter nel 2023 | News

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Mancini e bin Salman, murale con pallone insanguinato a. FOTO Il nuovo ...

C&F – San Siro, ecco quanto hanno speso Inter e Milan nel 2023 per la manutenzione fcinter1908

"Non mi è ancora andata giù la partita col Bologna perché non puoi prendere due gol a San Siro dopo essere andato in vantaggio 2-0. Non è che gli ...I numeri del campionato danno risposte sorprendenti. La Roma sembra più stabile ma occhio a Palladino che ha la porta inviolata da 348 minuti. Ndicka sta crescendo con lui in difesa è salita la media ...