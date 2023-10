Sampdoria | Pirlo | “Buone sensazioni | c’è voglia di fare e dimostrare”

Genova. "Non dobbiamo aver timore di giocare in questo stadio che deve essere un'arma in più per noi. Spetta solo a noi portare i tifosi dalla nostra parte con le prestazioni e con i risultati. Siamo ...

Sampdoria, Pirlo: «Grande voglia, fiducioso per domani» - VIDEO Samp News 24

Sampdoria, Pirlo sul blitz di Manfredi: “Presenza della società Penso che…” Tuttosport

Con queste parole Andrea Pirlo ha presentato la gara casalinga di domenica 22 ottobre, che vede la Sampdoria affrontare il Cosenza. Una sfida importante ai fini della classifica, che i blucerchiati ...La Presentazione di Pierluigi Gambino di Sampdoria-Cosenza: a Pirlo manca mezza difesa, e deve vincere contro la squadra più in forma della B ...