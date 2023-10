Saman | quando il padre disse | Incastriamo un altro

Potrebbe essere l'udienza piu' importante del processo sull'omicidio diAbbas. 21 ottobre 2023

Continua la fase processuale per identificare i responsabili e gli esecutori materiali dell’omicidio di Saman Abbas. Dopo l’estradizione dal Pakistan del padre di Saman, la posizione di quest’ultimo s ...Il 14 giugno del 2021 Shabbar Abbas, scappato in Pakistan dal primo maggio, giorno della morte di Saman, parla al telefono con il figlio ... ma non si deve dimenticare che, da quando fu riportato in ...