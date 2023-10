Salta la dichiarazione finale al vertice del Cairo – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Judith Tai Raanan e sua figlia, Natalie Raanan, cittadine americane di Chicago, sono state finalmente liberate dopo aver trascorso 14 giorni in mano a Hamas. Le due donne erano in visita in Israele il 7 ottobre quando sono state sequestrate. Sono le prime ostaggi ad essere state liberate. Il Qatar ha confermato il suo ruolo nel rilascio e ha dichiarato di continuare a mediare per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi. In risposta alle domande dei giornalisti, Biden sembra sperare che l’attacco terrestre israeliano venga rinviato, anche se successivamente ha precisato di aver pensato di rispondere a un’altra domanda. Nel frattempo, l’ONU ha emesso un avviso alla popolazione di Gaza City, chiedendo loro di lasciare immediatamente le scuole a causa di un alert da parte di Israele. Sul fronte degli aiuti umanitari, Biden ha garantito che è stato raggiunto un accordo per ...