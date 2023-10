Salernitana | Inzaghi | “Col Cagliari dovremo dare tutto | avremo bisogno del nostro pubblico”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Ho a disposizione un gruppo motivato che ha voglia di rivalsa, domani ci aspetta una gara importantissima e voglio vedere una squadra uscire dal campo avendo dato”. Così Filippo, allenatore della, ha presentato in conferenza stampa lo scontro salvezza di domani contro il. “Mi auguro che la nostra gente ci dia una mano, dobbiamo ripartire tutti da zero. I tifosi fanno bene ad essere arrabbiati,essere bravi a trascinarli dalla nostra parte per portarci alla vittoria. Domani abbiamo una grande opportunità perché giochiamo in casa e abbiamodel sostegno delper novanta minuti, non guardiamo a quello che è stato ma pensiamo a quello che potrà essere”. ...