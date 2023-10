Salernitana-Cagliari | i convocati di Ranieri | tornano in lista Lapadula e Mancosu

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) Claudioha convocato 26 giocatori per, match della Serie A 2023/2024 in programma domani pomeriggio all’Arechi alle ore 15:00. Il tecnico dei sardi ritrova anche, in via di recupero dopo problemi fisici che hanno tenuto entrambi fuori dallo scorso giugno. Sicuramente una buona notizia per cercare riscatto dopo un inizio di campionato a dir poco complesso per la compagine rossoblu. L’elenco completo deiper #pic.twitter.com/p7suSqifOX —Calcio (@Calcio) October 21, 2023 SportFace.