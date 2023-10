Sabotaggio del gasdotto del Baltico | i sospetti della Finlandia su una nave cinese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 ottobre 2023) C’è unanel mirino delle autorità finlandesi per ildelBaltic Connector, che collega il Paese scandinavo con l’Estonia. La polizia di Helsinki ha segnalato la Newnew Polar Bear, battente bandiera di Hong Kong, come l’imbarcazione al centro delle indagini. Le autorità finlandesi hanno avviato un’inchiesta sui danni che, a loro avviso, sono stati causati da “attività esterne”, dopo la fuga di notizie che ha portato alla chiusura dello scorso 8 ottobre. “I movimentiNewnew Polar Bear coincidono con il momento e il luogo del danno al”, ha affermato in una nota il National Bureau of Investigation. “Collaboreremo con le autorità cinesi per stabilire il ruolo...