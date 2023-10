Rugby | la Benetton Treviso lotta e allo scadere espugna Cardiff con un calcio di Umaga

Leggi su oasport

(Di sabato 21 ottobre 2023) È partita ufficialmente la nuova stagione della UnitedChampionship e nel tardo pomeriggio di oggi ha fatto il suo esordio la, impegnata sul campo del. Una sfida subito importante per i veneti, per testare le proprie aspettative per una stagione dove vogliono essere protagonisti. Ecco come è andata. Avvio con qualche errore di troppo da entrambe le parti e match che fatica a decollare nei primi minuti. Prima fiammata al 5’, con lache con due corse guadagna qualche decina di metri, ma poi c’è un velo e occasione persa. Grande equilibrio, dunque, a, con molto gioco al piede a cercare di guadagnare territorio. È, però, sempre laa essere più pericolosa e al 10’ conquista una buona punizione e Jacob ...