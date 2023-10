Roma | Thiago Motta per sostituire Mourinho?

(Di sabato 21 ottobre 2023)potrebbe essere il prossimo allenatore dei giallorossi, sedovesse arrivare a fine stagione Se tutto va secondo i piani, Josedarà l’addio allaal termine della stagione in corso. I finalisti dell’Europa League si metteranno già da ora alla ricerca del prossimo inquilino della loro panchina.è stato L'articolo

Lade Lukaku busca su tercera victoria al hilo ante el Monza de Palladino y Colpani, que lleva ... El desafío entre dos de los equipos más en forma, el Bolonia deMotta y el Frosinone ...

Conte aspetta la Juve, la Roma pensa a Thiago Motta Giallorossi.net

ESCLUSIVO - Roma, Thiago Motta la sfida di Friedkin mentre Conte è la certezza di successi: la proprietà pensa al successore di Mourinho Roma Giallorossa

Questa mattina, vigilia di Bologna-Frosinone, ha parlato in conferenza stampa Eusebio Di Francesco, per presentare la gara di domani. Di seguito le sue parole. Domani ci saranno più di mille tifosi al ...Stiamo parlando di Thiago Silva che, stando a quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, sarebbe sempre più lontano dal rinnovo di contratto con i The Pensioners. Il brasiliano avrebbe grandi ...