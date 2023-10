Roma | “sono armato” | panico al centro commerciale Leonardo di Fiumicino

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Uno straniero, dopo una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio forse per una sospetta rapina, avrebbe reagito dicendo di essereal‘Parco’, a). Un uomo, presumibilmente pakistano, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina, e avrebbe reagito dicendo di essere. Immediato il fuggi fuggi, con l’allarme lanciato per una persona armata e le persone chiuse nei negozio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.