Roma | sit-in per Palestina diventa corteo non autorizzato

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 ottobre 2023) Manifestazione a Piazza Vittorio Unnonè stato annunciato dagli organizzatori del sit-in in corso a piazza Vittorio, a, a favore dellaal grido di ‘Libera’. “Adesso partirà un”, ha detto dal camioncino un ragazzo di circa 30 anni. “È un genocidio: 1.030 bambini a Gaza sono morti, uno ogni 15 minuti”, si legge su uno dei tanti cartelloni tra le bandiere dellain piazza. Il sit-in è stato organizzato per chiedere “aiuti per Gaza, il cessate il fuoco e il rispetto del diritto internazionale”. La piazza è presidiata dalla forze dell’ordine: polizia, carabinieri e agenti della Polizia locale che bloccano il traffico. Alcuni blindati delle forze di polizia anche su via Conte Verde. In piazza, presenti circa 300 ...