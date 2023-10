Roma | Mourinho | “Giochiamo contro una squadra forte | Llorente è a disposizione”

Leggi su sportface

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’allenatore dellaJoseha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Monza: “unache l’anno scorso ha fatto bene e in questa stagione si sta ripetendo. Accanto a Lukaku ci sarà uno tra Belotti, Azmoun e El Shaarawy. N’Dicka – continua il portoghese – negli ultimi 15 giorni ha giocato tutti i 90 minuti con la sua nazionale con la difesa a quattro. Noia tre, ma è un bene che abbia giocato tutta la partita. Non è ancora perfetto e può imparare tanto. Nelle ultime partite ha giocato molto bene, soprattutto a Cagliari. In generale sono contento del rendimento. Abbiamo tante opzioni e giocheranno tutti in questo mese”. Il tecnico giallorosso ha fatto un punto sugli infortunati: “Quello ...