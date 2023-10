Roma-Monza | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 21 ottobre 2023)è una partita della nona giornata diA e si gioca domenica alle 12:30:, tv e. Lukaku, Lukaku sempre e fortissimamente Lukaku. Il centravanti belga, sbarcato afine agosto dopo un’estate vissuta da separato in casa al Chelsea, con i suoi gol sta provando a trascinare via la squadra di José Mourinho dalle secche della crisi in cui era piombata. L’ex Inter ha risposto presente anche nell’ultima partita con il Cagliari, mettendo a segno una doppietta e contribuendo fattivamente al 4-1 dell’Unipol Domus. Belotti – IlVeggente.it (LaPresse)Per la, quella ottenuta in Sardegna, è stata la terza vittoria di fila dopo il 2-0 ai cugini del Frosinone e la goleada rifilata al Servette in ...

- Vigilia di campionato per la: i giallorossi sfideranno domani ( domenica 22 ottobre, alle 12:30 ) ildi Palladino che li precede in classifica (12 punti per i brianzoli contro gli 11 di Lukaku e compagni). José ...

Mourinho, la conferenza stampa prima di Roma-Monza: rivivi la diretta Corriere dello Sport

Mourinho, conferenza Roma-Monza: “Parole Palladino Non abbasso il mio livello” Tuttosport

Il Monza è in un momento positivo e potrà confermare i grandi passi in avanti contro la Roma. Palladino ha presentato il match in conferenza, facendo chiarezza anche sulla squalifica di Gomez. L'allen ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...