Roma | caschi bianchi contro la malamovida | fioccano le multe ai negozi aperti fuori orario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) L’attenzione sullaè massima. illi sono assidui da parte delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità dei residenti nelle zone di maggiore interesse da parte dei giovani, ma anche a tutela dell’incolumità di questi ultimi. E illi nella notte appena trascorsa, da parte degli agenti della Polizia diCapitale hanno interessato tutti i quadranti diinteressati dal fenomeno: da Ostia a Ponte Milvio, passando per Monte Mario, Aurelio, Parioli, Termini, Torpignattara, Tintoretto ed Eur.llati minimarker: in 36 sono stati multati perchéGli agenti hanno sanzionato 36 minimarket per non aver rispettato l’Ordinanza Sindacale numero 110, firmata lo ...