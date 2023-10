Roma | abusi sessuali su minori | ex Colonnello amico di famiglia rischia 10 anni di reclusione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 21 ottobre 2023) Exdell’Esercito in bilico: l’uomodiecidi. Il motivo sarebbero presuntisu. L’inchiesta. Lo “zio” dei bambini. Si faceva chiamare così un exdell’Esercito che ha conservato i gradi, ma sta vivendo il suo “secondo tempo”. Anche se non più in attività, l’uomo è al centro di una bagarre che potrebbe fargli avere 10di carcere. Le accuse sono di molestiesu, con relativi, da parte di quest’ultimo che avrebbe avvicinato giovani con la confidenza dovuta al rapporto cordiale fra personalità. Molte vittime erano conoscenti di suoi amici, ma non solo. C’era una vera e propria “rete” di persone che sarebbero cadute nelle ...