Rocky V film stasera in tv 21 ottobre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)V è ilin tv sabato 212023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda GENERE: Drammatico ANNO: 1990 REGIA: John G. Avildsen: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Sage Stallone, Burgess Meredith, Tommy Morrison, Richard Gant, Tony Burton, Lou Filippo, James Gambina, Ben Geraci, Al Bernstein DURATA: 104 Minutiin tv:Dopo aver battuto a Mosca il grande campione Ivan Drago, ...