Ritorno shock nel mondo del tennis | “Sono orgoglioso”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ildelè in stato didopo l’ultimo annuncio. L’ex numero 1 delè infatti pronto alnel circuito. Ildelcorre spericolato verso l’inizio delle ATP Tour Finals, anche quest’anno di scena in quel di Torino. Con l’inizio del torneo vero e proprio fissato dunque per domenica 12 novembre, comincia a crescere l’attesa nei cuori degli appassionati. Inoltre, qualche piccolo movimento nel circuito comincia ad intravedersi all’orizzonte. Da poco è infatti arrivato uno degli annunci più sorprendenti dell’ultimo periodo, con un ex numero 1 delpronto a tornare in corsa. Il ruolo che assumerà nei prossimi mesi è inoltre da non credere. Boris Becker torna nel, il nuovo ruolo del tedesco Ha ...