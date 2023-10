Rimossi 45 veicoli nel quartiere San Carlo all’Arena

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Un’operazione di successo: Le autorità hanno dismesso 45irregolari dalle strade della città in un singolo giorno Nel pomeriggio di giovedì, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – NucleoAbbandonati, hanno effettuato controlli nelle vie Michele Tenore, Federico Delpino, della Veterinaria, Pier delle Vigne e Michele Guadagno. Nel corso del servizio gli operatori hanno rimosso 45, di cui 20 per divieto di sosta ed altri 25 poiché trovati abbandonati e sprovvisti di copertura assicurativa. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.