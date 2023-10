Ricciardo respinge l’assenza come scusa per le qualifiche dell’USGP

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 ottobre 2023) Danielha rifiutato di usare la sua recente assenza da cinque gareunaper la sua prestazione nelledel GP degli Stati Uniti.Danielsi è rifiutato di usare la sua recente assenza da cinque gareper la sua prestazione nelledel GP degli Stati Uniti. Immagine: Russell Batchelor/XPB Danielsi è dichiarato in buona forma al suo ultimo ritorno in F1, ma ha rifiutato di usare la sua assenzaper le sue prestazioni in qualifica al Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo un’assenza di cinque gare a seguito della rottura del metacarpo della mano sinistra – confermando a Speedcafe di aver riportato sette fratture che hanno ...