Riccardo muore sul colpo a 28 anni | era diventato papà da poco

Leggi su tvzap

(Di sabato 21 ottobre 2023) SOCIAL. Una tragedia ha colpito la comunità di Ribolla, con la prematura scomparsa diRighetti, un giovanedi soli 28. La sua vita è stata tragicamente spezzata in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 152 a Gavorrano. Mentre la comunità piange la sua perdita, si cercano ancora dettagli sulla dinamica dell’incidente che ha portato via questo giovane guardiacaccia. Leggi anche: Cinema in lutto, morto l’attore star di Rocky Leggi anche: Morto in un incidente in moto: le condoglianze social dei calciatoriè morto a 28La vita diRighetti, 28, residente nei pressi di Sticciano Scalo, è stata interrotta in modo repentino e tragico in un incidente stradale avvenuto recentemente. Il giovane, appena ...