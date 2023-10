Riapre il bando crowdfunding civico | 25 mila euro a sostegno di progetti per la città

(Di sabato 21 ottobre 2023) ECCO COME PARTECIPARE. Entro il 15 dicembre le domande per promuovere e sostenereinnovativi in campo sociale, ambientale e culturale.

via Traves " Si tratterà " spiega l'assessore alle Politiche Sociali e Abitative, Jacopo ... cui si aggiungerà, per l'inverno in arrivo, quella messa a. A completare il quadro delle novità ...

Riapre il bando crowdfunding civico: 25 mila euro a sostegno di ... L'Eco di Bergamo

Galileo, l'Euspa riapre il bando per la sperimentazione di ... SpacEconomy360

Si riaprono i concorsi per l’Esercito. Questa volta sono 6200 i posti disponibili per l’ultimo bando di concorso pubblicato dall’Esercito e rivolto anche ai civili. In particolare, si tratta della pro ...Riapre il bando Crowdfunding Civico, promosso dall’Associazione Bergamo Smart City and Community, in collaborazione con Sesaab – Media On – Kendoo, oltre al contributo di Associazione Homo, Fondazione ...