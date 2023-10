Riaperto il valico di Rafah | in arrivo i primi aiuti a Gaza

'In questo momento, negli ultimi tre giorni hanno ribadito che avrebberoil(di Rafah, che dovrebbe essere aperto oggi, ndr) e invece, a oggi, nulla è cambiato. Siamo in un momento ...

Medio Oriente, imminente la riapertura del Valico Rafah Agenzia di ... Italpress

Riaperto il valico di Rafah, entrano nella Striscia di Gaza i primi aiuti ... Agenzia Nova

21/10 10:00 Gaza, apre e subito chiude valico Rafah 20/10 22:15 S&P: rating BBB Italia, outlook stabile 20/10 22:15 S&P: rating bbb Italia, outlook stabile 20/10 21:30 Usa,Jordan non è più candidato ...Il segretario Onu, Guterres, al confine egiziano per sbloccare la situazione far passare i camion di aiuti. Israele: l’operazione di terra sarà in tre fasi. In fuga anche dal Libano ...