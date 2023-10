Regolamento europeo pesca | Coldiretti Campania | Preoccupazione per il settore

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 ottobre 2023) A larga maggioranza – 438 voti a favore, 146 contrari e 40 astenuti – il Parlamentoha approvato il nuovoper il controllo dell’attività di. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale anche se i Paesi Ue e le flotte avranno qualche anno di tempo per adattarsi. Le regole impongono la registrazione digitalizzata delle catture per garantire la piena tracciabilità delto con un minimo margine di tolleranza (10%) tra la pesa di bordo e quella di sbarco. Sui pescherecci dai 18 metri in su è richiesta anche l’installazione di televisione a circuito chiuso. “È un giorno triste per laeuropea, italiana e per le marinerie di tutta la regione– commenta amaro Fulvio Giugliano, Coordinatore di ...