Reddito di cittadinanza | niente stop per categorie più fragili

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 21 ottobre 2023) (Adnkronos) –aldidopo 7 mensilità per alcune, prese in carico dai servizi sociali con una comunicazione alle piattaforme dell’Anpal o del ministero del Lavoro entro il 30 novembre. Lo prevede il decreto Anticipi, in base al quale i percettori delche vengono presi in carico dai servizi sociali hanno diritto a ricevere la prestazione fino al 31 dicembre 2023, indipendentemente dalle mensilità ricevute. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.