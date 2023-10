Real Madrid | per la sinistra l’obiettivo è Davies

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Ilha deciso il suo obiettivo per la corsiaed è Alphonso: pronta l’offerta già a gennaio Ilvuole Alphonso. A riverlarlo è il quotidiano tedesco Bild, secondo il quale il terzino canadese è il primo nome nella lista delle Merengues per la corsia mancina. L’offerta per il Bayern Monaco è già pronta e i Blancos sono pronti già per la finestra di mercato di gennaio.