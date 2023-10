Re Carlo in crisi | convocate d’urgenza Eugenia e Beatrice di York

Leggi su dilei

(Di sabato 21 ottobre 2023) Le sue idee erano molto chiare. Revoleva snellire la Monarchia inglese per ridurne i costi, diventati troppo onerosi per i tempi attuali, ma – forse – non aveva ancora considerato le conseguenze di una decisione così drastica. E dire che la Principessa Anna lo aveva avvisato: troppo presto per cambiare tutto, troppo pochi i working royal per i tanti impegni che ogni anno si susseguono e che dopo la morte della Regina Elisabetta sono inevitabilmente aumentati per tutti. Si è così aperta una fase didalla quale il Sovrano starebbe cercando di uscire chiedendo l’aiuto di coloro che inizialmente aveva escluso. Chi può salvare la Monarchia Con Kate Middleton e William ormai esausti, Reavrebbe deciso di correre finalmente ai ripari e convocare due delle tante persone che potrebbero aiutarlo a uscire dalla ...