Re Carlo | come lo chiamano i suoi nipoti

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 21 ottobre 2023) Reprima di essere re è soprattutto un padre e un nonno. Il sovrano d’Inghilterra ama trascorrere del tempo con i, soprattutto con i figli di Kate Middleton e del principe William, gli unici rimasti a corte. Ma in pochi sanno qual è il soprannome riservato per lui nell’intimità. C’è un bellissimo rapporto tra Ree iCharlotte, George e Louis. Purtroppo, non si può dire lo stesso con Archie e Lilibeth, che stanno vivendo la loro vita lontano da Buckingham Palace. “Nonno” non fa però differenze e vuole bene a tutti allo stesso modo. Non tutti sono a conoscenza di una curiosità molto divertente e cioèni lonella quotidianità. Ecco qual ...