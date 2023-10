Quarta giornata Basket Eurolega 2023 24 | terzo squillo della Virtus | battuta la Stella Rossa

(Di sabato 21 ottobre 2023) LaBologna cala il tris portandosi a casa ilsuccesso consecutivo continentale. Nella/24, i felsinei battono laBelgrado del grande ex Teodosic per 85-79, trascinati da Shenghelia(19 punti) e Belinelli(12 punti)./24:BOLOGNA-BELGRADO 85-79 Dopo Monaco ed Alba Berlino, Bologna sistema anche la praticaBelgrado raggiungendo la zona altaclassifica. L’ avvio di match degli emiliani di casa è bruciante, tanto da ...

AGI - Oggi la Festa del cinema di Roma per la suapropone come evento clou l'anteprima del film documentario ' Zucchero - Sugar Fornaciari ' di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano per cui è atteso sul red carpet alle 19.30 lo ...

Basket, al via la quarta giornata in Serie A: big match tra Tortona e Milano ilmessaggero.it

Basket Serie A, le partite della quarta giornata: orari e dove vederle Quotidiano Sportivo

Grosseto – Quarta giornata e sarà già un turno verità per il Paganico ed il Ribolla. Entrambe le formazioni sono punteggio pieno anche se i bianconeri di Amedei hanno già osservato il turno di riposo ...AGI - Oggi la Festa del cinema di Roma per la sua quarta giornata propone come evento clou l'anteprima del film documentario 'Zucchero - Sugar Fornaciari' di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano ...