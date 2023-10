Quanto male fanno gli ultrà di casa nostra a Israele e Palestina. Rileggere Amos Oz

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il grande scrittoreiano e pacifista amava dire: "Per me è molto più facile parlare con i palestinesi che con la sinistra europea pro-palestinese". Credeva nel "compromesso infelice" ma se ne è andato senza averlo mai potuto vedere. Perché le radici del conflitto stanno anche in Europa