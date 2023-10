Quando finisce un rapporto tutelato

Leggi su lortica

(Di sabato 21 ottobre 2023) Non è bastato il comunicato della Presidente Meloni che sancisce la fine del suosentimentale. Anche ESTRA ha mandato decine di lettere ai propri utenti dicendo: Il nostrodi tutela gas– aggiungendo poi: sì però può continuare dai. In 6 paginate fitte fitte, fronte retro, ESTRA ci comunica che dal 1gennaio 2024il mercato di tutela gas e noi dobbiamo scegliere il mercato libero altrimenti di autorità verremo passati a Estra Energie Placet Variabile Gas Casa-Non Vulnerabili. Qualcuno potrà pensare che cappero voglia dire quel “Placet” ma in realtà è tutto il comunicato mediamente incomprensibile con sigle senza alcuna legenda, con discorsi contorti, forse volutamente verbosi per non far capire niente all’utente medio. Certo, viene ripetuto: se hai bisogno di noi ci siamo. Ci ...