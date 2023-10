"Qualcuno ha in ostaggio Hiro". L'accusa di Nino Frassica dopo la scomparsa del suo gatto

Liberati due ostaggi americani nelle mani di Hamas. Ma chi ha gli altri 200 Corriere della Sera

Hamas libera 2 cittadine americane. Biden, intesa con Israele-Egitto: aiuti da Rafah in 24-48 ore - Il ministro della Difesa israeliano Gallant arriva vicino a confine con Gaza per incontrare i soldati della Idf - Il ministro della Difesa israeliano Gallant arriva vicino RaiNews

Qualcuno l'ha preso". Le parole di Barbara Exignotis ... "Ormai siamo nelle mani di chi ha in ostaggio Hiro. Per il momento siamo collocati in un appartamento della produzione di "Don Matteo" in via ...Le donne liberate sono state rapite in un kibbutz. La madre era nata in Israele e poi si era trasferita nell'Illinois. Erano qua a festeggiare l'ottantacinquesimo compleanno dell'anziana che vive nel ...