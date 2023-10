PSG-Milan | dove vedere in tv gratis e a pagamento la partita del 25 ottobre

Leggi su dailymilan

(Di sabato 21 ottobre 2023) Mercoledì 25al Parc des Princes di Parigi (il Parco dei Principi) ildi Stefano Pioli affronterà il PSG per la terza sfida della fase a gironi di UEFA Champions League. Ai rossoneri serve una vittoria per superare i francesi nel Girone F e tenere vive le speranze di qualificazione agli Ottavi (attualmente ilè terzo con due punti, uno in meno dei Le Parisien, secondi). Il match tra Paris Saint-Germain esarà trasmesso in diretta esclusiva da Prime Video. La sfida, in programma alle ore 21, sarà ae non gratuitamente (però sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Rai Radio 1 e il racconto audio sulle principali emittenti televisive della Lombardia). A pochi chilometri dalla Tour Eiffel andrà in scena il quinto incrocio della storia tra le ...