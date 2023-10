Provvedimento disciplinare per Giambruno | cosa rischia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 21 ottobre 2023) Andreae il suo futuro in Mediaset. Dopo i fuorionda diffusi dalla trasmissione “Striscia la Notizia”, il volto del programma di punta di Rete 4, “Diario del Giorno”, si è autosospeso in attesa delle decisioni dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Intanto ha fatto il giro del mondo il post della sua compagna, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha annunciato la fine della loro relazione. Ma quale sarà il futuro di Andrea? Eccome come stanno davvero le cose a Mediaset. (continua dopo la foto) Leggi anche: Andreasi è autosospeso da Mediaset. AndreaEcco come stanno davvero le cose per Andreae il suo futuro in Mediaset Il giornalista Andreae il suo futuro in Mediaset. C’è da capire quali siano i ...