(Di sabato 21 ottobre 2023) REGGIO EMILIA - Dalla paura di averla combinata grossa al sospiro di sollievo in pochi minuti. È quello che è successo a Ivannella partita della sua Lazio sul campo del Sassuolo , in cui si ...

REGGIO EMILIA - Dalla paura di averla combinata grossa al sospiro di sollievo in pochi minuti. È quello che è successo a Ivannella partita della sua Lazio sul campo del Sassuolo , in cui si è visto prima sventolare il rosso dall'arbitro e poi togliere l'espulsione dopo l'intervento del Var ...

Provedel e il gesto verso il guardalinee dopo l'espulsione tolta dal Var Corriere dello Sport

VIDEO | Come Provedel, il portiere dell'Albignasego segna il 3-3 ... TG Biancoscudato

Ma non è finita qui. Perché Provedel è andato verso l’assistente Bottegoni a rincuorarlo. A perdonare in qualche modo l’errore appena commesso. Un gesto bellissimo in un momento nel quale nel calcio ...Clamoroso ma davvero bello quanto successo in Under 21. Dopo la scazzottata tra Nasti e Ruggeri che è finita con la rottura del setto nasale del secondo, l'esterno dell'Atalanta ...