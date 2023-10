Proprietario di un ristorante rincorre in mutande un ladro

(Di sabato 21 ottobre 2023) In piena notte unentra in un locale a Verona e porta via il denaro presente in cassa. Ilviene svegliato dall'allarme e scende inper ...

In piena notte un ladro entra in un locale a Verona e porta via il denaro presente in cassa. Ilviene svegliato dall'allarme e scende in mutande per ...

Pranzano in un ristorante, invece di pagare sparano al proprietario Taranto Buonasera

Spari nel ristorante alla fine del pranzo, ferito il proprietario Antenna Sud

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L'idea di organizzare un giro di scomesse clandestine venne a un commerciante di ortofrutta e ad un ristoratore: ne uscì fuori una caterva di squalifiche, tra club, tesserati e calciatori ...