Premier League | i risultati della giornata

(Di sabato 21 ottobre 2023), il Liverpool vince il derby, Guardiola batte De Zerbi, soltanto parità tra Chelsea e Arsenal Riparte ladopo la sosta nazionali e questo sabato il campionato inglese presentava tre partite di cartello. Nella prima, il derby del Merseyside, il Liverpool vince 2-0 sull’Everton con la doppietta di Salah. Nell’altro big match il City di Guardiola vince 2-1 contro il Brighton di De Zerbi, in una sorta di scontro tra allievo e mentore. Le reti di Alvarez e Haaland da una parte, Ansu Fati dall’altra. In scena anche il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal: doppio vantaggio dei blues con Palmer e Mudryk a cui rispondono nel finale Rice e Trossard per il 2-2. Di seguito tutti i. Liverpool-Everton 2-0Brentford-Burnley 3-0Bournemouth- Wolverhampton 1-2Nottingham ...