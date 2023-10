Premi | Mary e lo Spirito di Mezzanotte di D’Alò candidato agli Efa

(Di sabato 21 ottobre 2023) A poco più di un mese dall’uscita italiana prevista per il 23 novembre al cinema,e lodi, il nuovo film di Enzo, ha ricevuto la candidatura come European Animated Feature FilmEfa – European Film Awards, il più prestigiosoo del cinema europeo assegnato dalla European Film Academy. “Sono molto felice di questa candidatura, è una splendida sorpresa…e lodiha richiesto cinque anni di lavorazione e ha coinvolto centinaia di talentuosi artisti, dedico a tutti loro questa nomination”, ha commentato Enzo. “In questi mesi il film è stato selezionato nei festival di tutto il mondo e, dalla Berlinale in poi, ho sempre sentito il calore e la curiosità del ...

the shell candidato come miglior film d'animazione aiOscar Bafta e Critics' Choise Awards, oltre a grandi classici intramontabili come The Nightmare before Christmas di Tim Burton,

Mary e lo Spirito di Mezzanotte di Enzo d'Alò candidato agli EFA cinematografo.it

Il film di Enzo d’Alò celebra quattro generazioni di donne, complici tra loro e legate da un grande amore. Dal 23 novembre al cinema.