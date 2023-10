Preghiera del mattino del 21 Ottobre 2023 | “Donami coraggio”

(Di sabato 21 ottobre 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Per questo è stato deciso di evacuare di evacuare la cittadina di Kiryat Shmona, nel nordPaese. Il venerdì dinel mondo islamico ha registrato proteste limitate di piazza, senza ...

Khan Younis, la preghiera del venerdì in una scuola adibita a rifugio - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Khan Younis, la preghiera del venerdì in una scuola adibita a rifugio Tiscali Notizie

L'appello alla fraternità del Consiglio dei giovani del Mediterraneo con i rappresentanti dei due popoli in guerra. «L'incontro fra nemici è possibile: i leader del mondo scelgano di parlarsi» ...La condizione delle donne nella Striscia di Gaza è lontanissima da quella delle civiltà occidentali, ma questo non sembra avere un peso in chi sostiene la causa di Gaza ...