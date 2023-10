Poliziotti sventano il suicidio di un 17enne | salvato e poi arrestato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra salito sul tetto della palazzina in cui abitava con l’intenzione di suicidarsi, dichiarando palesemente di volersi lanciare nel vuoto. Ma l’intervento miracoloso di un poliziotto l’ha tratta in salvo. L’uomo, originario della in provincia di Benevento e in servizio a Napoli, è riuscito ad afferrarlo proprio quando il ragazzo, un, si stava lasciando andare nel vuoto, in quello che doveva essere il suo ultimo gesto. Il tentativo diè stato sventato nella giornata di giovedì, nella zona di Secondigliano. Ad allertare gli agenti della squadra Volante, una chiamata di alcuni cittadini nella quale si riferiva che un uomo si trovava sul tetto di uno dei palazzi di via Principe di Napoli, pronto a suicidarsi buttandosi nel vuoto. Gli agenti si sono subito recati sul posto e, dopo esser giunti sul tetto del ...