Politano risponde a Spalletti | Natan si è preso il posto senza passare per l’amico degli amici

(Di sabato 21 ottobre 2023) La pagelle dei tifoso di Verona-Napoli: Meret: Pronti via si ritrova già a pregare di non finire nuovamente a Piazza Mercato. Sul tre a zero ha immaginato una partita serena, ed invece è stata, forse, la più impegnativa della stagione: Ritrovato, 6,5. Di Lorenzo: Ha dentro ancora qualche scoria e si vede. Da Wembley al Bentegodi il capitano fa sorgere alcuni segnali di lucidità precaria. Generoso, lo è sempre. A sinistra come a destra non si smentisce. Soffre Doig. Appannato, 6. Rrahmani: Amir è tornato. Non la prende mai su Djuric ma in quel caso servirebbe un pivot da basket. Prende un abbaglio sul gol di Lazovic, ma ci è mancato, oh si se ci è mancato! Il figliol prodigo, 6: E’ l’unica barca serena in un mare in tempesta. Si èilper...