Politano è l’uomo gol del Napoli Opta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 21 ottobre 2023) Autore del primo gol dele degli assist per i due gol di Kvaratskhelia, Matteoè senza dubbio il protagonista di questa vittoria azzurra contro il Verona. Al 27esimo la sua rete, serie di scambi corti sulla sinistra tra Mario Rui, Zielinski e Raspadori. Quest’ultimo va poi al cross sul secondo palo per un liberissimoche deposita la palla in rete col piatto sinistro. Già dopo il primo assist l’attaccante azzurro si era aggiudicato una nuova statistica diche segnala che “nessun giocatore delha preso parte a più gol di Matteoin questo campionato (4 reti e 2 assist): 6, al pari di Victor Osimhen. Tutte le ultime 9 reti di Matteoin Serie A sono state messe a segno in trasferta” 6 – Nessun giocatore del ...