Polemiche per l’incontro tra Pietro Orlandi e Fedez a Muschio Selvaggio | le repliche sui social

Leggi su optimagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023)tra, inevitabilmente, ha scatenato. Molti utenti si sono scagliati contro Federico Lucia in modo indiretto, esprimendosi sulla bacheca del fratello di Emanuela. Eppure la partecipazione dial podcast condotto dal rapper e imprenditore è servito a chiudere un cerchio, e perè stata un’occasione per chiedere scusa al fratello della cittadina vaticana scomparsa nel 1983. Brevemente, durante una puntata dicon Gianluigi Nuzzi ospite in studio,aveva sfiorato il tema della scomparsa di Emanuelacon toni troppo leggeri. Per questo motivo si ...