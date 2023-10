Plastino | «Inter da scudetto | solo un pessimista cosmico pensa il contrario!»

(Di sabato 21 ottobre 2023) Per Michelel’ha un organico forte, tanto da poter competere per lo. Il direttore di Radio Sportiva, poi, fa un apprezzamento sul lavoro di Marotta. PRETENDENTE– Micheledice la sua sulla competitività dell’nel campionato della corrente stagione. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista dichiara: «Se l’può competere per lononostante il mercato? Certo che sì. A volte le campagne acquisti si fanno anche in maniera sobria e il club nerazzurro ha comunque Giuseppe Marotta, uno dei migliori direttori sportivi di tutta Europa.re che una squadra come quella di Simone Inzaghi non possa lottare per loè un ...

“Io non ho mai creduto che gli allenatori possano sbagliare per perdere partite e panchina, anche perché un esonero inficia eventuali rapporti futuri. Poi credo che Garcia se avesse voluto andar via s ...Il giornalista Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte: “Io non ho mai creduto che gli allenatori possano sbagliare per perdere partite e panchina, anche perché un esonero inficia eventuali rappo ...