Pjanic Ignora il Napoli nella Corsa allo Scudetto | Le Sue Dichiarazioni Scatenano Polemiche

Leggi su napolipiu

(Di sabato 21 ottobre 2023) Miralem, ex giocatore della Juventus e attualmente al Sharjah, snobba illotta per lo, dichiarando che le favorite sono Inter, Milan e Juventus. Miralem, ex stella della Juventus e ora in forzaSharjah, ha acceso i riflettori su di sé con dellefatte ai microfoni di SportMediaset. Parlando dellain Serie A, il centrocampista ha elencato l’Inter, il Milan e la Juventus come le squadre favorite, tralasciando completamente ilha detto: “? Le favorite sono le solite, non si può dire che una è sopra l’altra. L’Inter ha una rosa superiore alle altre, il Milan sta bene e la Juve ...