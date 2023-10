Più pensionati nel 2024 | sparisce un requisito con la nuova Legge di Bilancio

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 21 ottobre 2023) Novità per i lavoratori che andranno in pensione nel. La Manovra modifica unconsentendo ad un numero maggiore di cittadini lasciare il lavoro. Il disegno didiè stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Conosciamo, così, i cambiamenti in tema “pensioni”. Qual è ilcancellato nel(Informazioneoggi.it)Cosa riuscirà a fare il Governo con le risorse a disposizione? Le priorità hanno spinto verso un anticipo pensionistico dedicato a categorie di lavoratori considerati fragili e verso misure volte a migliorare la preoccupante prospettiva pensionistica dei giovani. Non ci sarà Quota 41 per tutti come ipotizzato mentre dovrebbero arrivare gli aumenti per le pensioni minime degli over 75 anche se esigui. Si parla di modifiche all’APE Sociale con ...