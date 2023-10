Pisa-Cittadella | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 21 ottobre 2023) Dopo gli affanni delle ultime giornate ilspera che la sosta abbia resettato la squadra in modo da tornare a vincere e recuperare così sulla zona playoff. All’Arena Garibaldi, però, arrivano i veneti di Gorini, che non perdono da tre giornate e che vogliono assolutamente mantenere la propria posizione in top 8. Il fischio d’inizio a, valevole per la decima giornata diB, è in programma alle ore 14:00 di oggi. Il momento delle due squadre La stagione dei padroni di casa è iniziata alla seconda giornata a causa del rinvio nel primo turno nel quale avrebbero dovuto incontrare il Lecco. La prima sfida terminò con la vittoria in casa della Sampdoria, a cui seguirono però le sconfitte contro Parma e Modena. Poi i pareggi per 1-1 e 0-0 rispettivamente contro Bari e Reggiana intervallati dal ...