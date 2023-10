Pisa-Cittadella 2-1 | Piccinini ed Esteves regalano la vittoria ad Aquilani

(Di sabato 21 ottobre 2023) Terminata la sfida tra, valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Il risultato premia i padroni di casa che vincono per 2-1. Ladi oggi consente aldi portarsi al 10mo posto a quota 12 punti, ad un punto dagli avversari odierni, con una partita da recuperare. Nel primo tempo domina la formazione di Alberto. Al 16? arriva il gol di, che in un’azione da calcio d’angolo tira un mancino da centro area e fulmina Maniero. In dieci minuti, tra il 19? ed il 29?, entrambe le squadre hanno dovuto sostituire il proprio capitano. Entrambi per scontri di gioco, escono dal campo Caracciolo e Branca. Al 36? doppia incredibile occasione: Primacolpisce il palo dalla lunga distanza, poi nel prosieguo ...

Colpo esterno anche dell' Ascoli , che stende 2 - 0 il Lecco , invece, ilsupera 2 - 1 ilall'Arena Garibaldi. PAGELLE E TABELLINO BARI - MODENA RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Le due ...

Pisa - Cittadella (2-1) Serie B 2023 la Repubblica

Pomeriggio nero per il Cittadella, che perde a Pisa in modo netto e meritato, ben più di quanto non dica il punteggio finale, interrompendo la striscia positiva che aveva portato la squadra ai confini ...La squadra di Aquilani centra la prima vittoria in casa del suo campionato contro un Cittadella che gioca come sa fare dall'80' in poi e trova la rete della bandiera con Magrassi. Apprensione per le c ...