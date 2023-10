Pioli “Per lo scudetto corsa a 4 - vicini a Tonali”

(Di sabato 21 ottobre 2023) "Mirante? Abbiamo massima fiducia in lui" MILANO - "La sosta ci ha messo alle spalle la grande emozione che abbiamo vissuto nell'ultima partita a Genova. Ieri è stata una bella giornata, il mio compleanno, con i ragazzi che mi hanno fatto delle belle sorprese. Mi piace quando ci emozioniamo condivid

... ovvero una tipologia di bonus scommesse che gli operatori creanoattrarre nuovi utenti alla ... Questa volta però Stefanodovrà fare i conto con la doppia assenza di Maignan e Sportiello e ...

Pioli: "Scioccati per Sandro Tonali: lo giudicherò per come reagirà a ... Eurosport IT

Milan, Pioli: "Per lo scudetto sarà lotta a quattro. Krunic e Kalulu ... TUTTO mercato WEB

Le parole di Stefano Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia del match di domani sera tra Milan e Juventus.88' - Akinsanmiro tenta uno scavetto difficile per superare Schacchetti, che gli chiude la porta in faccia. Inter vicina al pokerissimo. 88' - Matjaz ancora perfetto: non si passa oggi se nei paraggi ...