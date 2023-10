Pioggia e freddo sull' Italia | dalla prossima settimana sarà autunno pieno | ecco le previsioni

L'estate è definitivamente alle spalle, il maltempo e ilstanno arrivando su tutta l'Italia e si assesteranno come normali a partire dalla prossima settimana. Piogge o temporali intensi coinvolgono principalmente diverse aree del nord, ma anche la ...

Arriva il freddo: sabato di pioggia e nuvole RaiNews

È ufficialmente iniziato l'autunno, le previsioni meteo del Tenente ... Fanpage.it

Il fronte di maltempo si divide in due e, se da un lato investirà come in parte sta già facendo le regioni nordorientali, dall'altro colpirà anche il Lazio scendendo verso sud. Giornata all'insegna ...Meteo, il fronte di maltempo si divide in due e, se da un lato investirà come in parte sta già facendo le regioni nordorientali, dall'altro colpirà anche il Lazio scendendo verso sud.