Pier Silvio Berlusconi e la telefonata a Meloni | “Non sapevo nulla di Striscia”

(Di sabato 21 ottobre 2023): “Nondiavrebbea Giorgiadicendosi dispiaciuto e affermando di non saperedei fuori onda su Andrea Giambruno trasmessi dala Notizia: lo sostiene il Corriere della Sera in un retroscena in cui ricostruisce quanto sarebbe accaduto nella giornata di venerdì, ovvero dopo l’ufficializzazione della separazione tra la premier e il giornalista Mediaset. Secondo il quotidiano, dopo i due fuori onda trasmessi dal programma di Antonio Ricci e la decisione di Giorgiadi separarsi dal compagno,...

A smentire le teorie più azzardate è oggi, sabato 21 ottobre, il Corriere della sera che riporta alcune frasi diBerlusconi, ad di Mediaset. Sciacallaggio senza vergogna della sinistra ...

Meloni, i fuorionda e la telefonata con Pier Silvio Berlusconi. Avances e sessismo, così è saltato il tappo ilmessaggero.it

Nessuna comunicazione da parte di Antonio Ricci o almeno, non a Pier Silvio Berlusconi che non ha in nessun modo avuto voce in capitolo su quanto mandato in onda a Striscia la notizia. Se è vero che ...Secondo il quotidiano, dopo i due fuori onda trasmessi dal programma di Antonio Ricci e la decisione di Giorgia Meloni di separarsi dal compagno, Pier Silvio Berlusconi avrebbe alzato il telefono per ...